Культура

Посетить мобильный планетарий предлагают гостям музея-усадьбы Софьи Ковалевской

Культурно-просветительские мероприятия с посещением мобильного планетария, который был установлен в рамках развития естественнонаучного направления деятельности музея, пройдут в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района сегодня, 9 апреля, в 12:00 и 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Планетарий находится в одном из залов главного усадебного дома. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение. В планетарии будут проводиться сеансы показа астрономических фильмов о звездах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях.

В преддверии Дня космонавтики сотрудники музея-усадьбы приглашают посетить мобильный планетарий, окунуться в атмосферу космических путешествий и прикоснуться к астрономической науке, став на шаг ближе к познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской, отметили в музее.

Стоимость посещения: 150-200 рублей с человека. Запись и справки по телефону: +78115329523.