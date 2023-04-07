Культура

Графику художницы из ганнибаловского Петровского представляют в Великом Новгороде

В Новгородском музее-заповеднике сегодня, 7 апреля, открыли выставку «Пушкинской строкой… В цвете теней». В экспозицию вошли 34 графические работы, по большей части — силуэтные многофигурные композиции Натальи Аксёновой, научного сотрудника Государственного музея-заповедника А.С Пушкина «Михайловское», члена Союза художников Российской Федерации и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско.

Наталья Аксёнова. Петровское. Игра в бильярд (2020). Из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», отдельные композиции являют собой сцены из жизни русской дворянской усадьбы, часто — усадьбы Ганнибалов «Петровское», где работает Наталья Аксёнова. Это прогулки по парку старинного имения и в его окрестностях, чтение и занятия искусствами, биллиард, школьный урок. Другие работы — иллюстрации к поэтическим и прозаическим произведениям Пушкина. Подготовленный зритель почти везде узнает интерьеры домов-музеев и виды мемориальных усадеб.

«Когда живёшь в непосредственной близости от Гения места, рядом с ним, не только пушкинские строки вплетаются в канву изобразительной интерпретации, но и вся жизнь проходит под знаком Пушкина. Это и есть та основа и тот источник смысла, из которого возникают художественные впечатления, интерес к деталям, интерес к познанию», — рассказывает художница.

Выставка силуэтов Натальи Аксёновой «Пушкинской строкой… В цвете теней» из фондов музея-заповедника «Михайловское» будет работать в Великом Новгороде немногим более полутора месяцев, до 29 мая. Добавим, что Пушкинский Заповедник достаточно часто экспонирует живопись и графику Натальи Аксёновой как на сборных, так и на её персональных выставках.