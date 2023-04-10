Культура

Звание лауреата конкурса «Центр талантов - 2023» получила псковская студентка

Студентка 3 курса специальности «Инструменты народного оркестра» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Крылова стала лауреатом Всероссийского конкурса искусств «Центр талантов – 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала преподаватель Татьяны Крыловой по классу аккордеона Юлия Баранчикова, конкурс проходил 8-9 апреля в псковском Доме офицеров в рамках регионального проекта «Фестиваль искусств "Центр талантов на ветрах истории и современности" 2023» в очной форме.

Конкурс проводили с целью выявления талантливой молодежи и создания условий для реализации ее творческого потенциала, а также с целью выявления, развития и популяризации инициативных перспективных специалистов культурно–досуговой сферы и дополнительного образования, поощрения их организационно-творческой деятельности.

По итогу конкурсных прослушиваний Татьяна Крылова стала лауреатом второй степени и получила почётный диплом и памятную статуэтку. В колледже отметили, что в творческом архиве молодой аккордеонистки неоднократные победы во всероссийских и международных конкурсах, что даёт ей уверенность в своих силах и позволяет чувствовать себя конкурентноспособной в будущей профессии.