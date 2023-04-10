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Культура

Снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд покажут за границей

12.04.2023 21:04|ПсковКомментариев: 0

Российский фильм «Вызов», снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко.

«Я знаю, что "Централ Партнершип" продают международный прокат. Я знаю, что есть уже ряд стран, которые будут его (фильм "Вызов" - ред.) показывать. Полного списка (стран - ред.) у меня нет», - цитирует его РИА Новости.

«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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