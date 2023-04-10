Культура

Снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд покажут за границей

Российский фильм «Вызов», снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко.

«Я знаю, что "Централ Партнершип" продают международный прокат. Я знаю, что есть уже ряд стран, которые будут его (фильм "Вызов" - ред.) показывать. Полного списка (стран - ред.) у меня нет», - цитирует его РИА Новости.

«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.