Культура

Юлия Пересильд встретилась с псковскими педагогами на премьере фильма «Вызов». ВИДЕО

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, окончившая псковскую школу №24, встретилась на премьере фильма «Вызов» со своими учителями - Жанной Ушкачевой, Ириной Аксеновой и Александром Цапенко. Об этом сообщается в группе «Педагог и наставник 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото, видео: группа «Педагог и наставник 2023» в социальной сети «ВКонтакте»

«Я всегда говорю им спасибо, как только у меня появляется такая возможность. Считаю, что учитель – одна из самых трудных, и не всегда благодарных профессий. Поэтому хорошо быть учеником, но ещё лучше – быть благодарным учеником. Благодарите своих учителей, вспоминайте своих учителей, звоните, пишите! Потому что это то, чем они на самом деле живут», – сказала Юлия Пересильд.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, состоялось в Государственном Кремлевском дворце. Его участники первыми смогли посмотреть фильм «Вызов», снятый на космической орбите.

«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.