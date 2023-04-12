Культура

Фотовыставка в жанре уличной фотографии откроется в Пскове

Дипломная фотовыставка «Городская жизнь» откроется в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Автор выставки – выпускница специализации фото- и видеотворчество Елизавета Клеменьтева. Она представит свою фотовыставку в жанре «Уличная фотография».

«Это жанр, который фиксирует случайные происшествия и повседневную жизнь людей. Здесь ничего не инсценируется и не планируется, здесь нет моделей, не используется студийный свет, а вместо самих людей на снимках могут отображаться следы их присутствия», - рассказали в колледже.

Открытие выставки состоится в 12.20. Адрес отделения культуры и искусств колледжа: улица Набат, 5.