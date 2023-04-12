Культура

Открыта подача заявок на участие в фестивале «Исаборг»

Открыта подача заявок на участие в фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится летом 2023 года. Об этом сообщается в группе мероприятия.

Для участия в фестивале необходимо заполнить формы заявок («Заявка индивидуальная» или «Заявка клубная»), информация должна быть представлена по каждой позиции, все запрашиваемые фотографии должны быть приложены к текстовой форме, в коллективных заявках обязательно следует заполнить приложения по каждому участнику, эти требования распространяются на всех;

Заполненные заявки необходимо направлять на адрес электронной почты usadba-pskov@yandex.ru.

«Будьте готовы к обсуждению вашей заявки. Обязательно просим прочитать и осмыслить "Правила по аутентичности"», – отметили организаторы.

Срок подачи заявок - до 10 июня. Крупные команды, а также ремесленников и торговцев просят до 1 мая обозначить свое намерение приехать на фестиваль.

Формы заявок можно скачать по ссылке.