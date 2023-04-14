Культура

Юные таланты наградили в Великих Луках

Торжественное мероприятие с участием детей творческой самодеятельности и школ искусств города Великие Луки, награжденных за высокие творческие достижения в области культуры и искусства, состоялось в комитете культуры администрации города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: комитет по культуре администрации города Великие Луки

Дети в торжественной обстановке встретились с заместителем главы администрации города Татьяной Лозницкой.

Детей отметили благодарностями комитета по культуре администрации. На встрече присутствовали депутат Великолукской городской Думы Елена Чернозубова, председатель комитета по культуре администрации города Ольга Сергеева, заместитель председателя комитета культуры Райда Ежова, а также руководители школ искусств и учреждений культуры города.

«Поздравляем ребят и преподавателей за высокие достижения в искусстве и желаем новых творческих высот», - добавили в комитете.