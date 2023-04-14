Культура

Театр танца «Русские узоры» попал в число лучших хореографических коллективов страны

Заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца "Русские узоры"» достойно выступил и получил заслуженные лауреатские награды на VII Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Ярославская весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

«Из более чем 230 заявленных номеров на заключительный гала-концерт фестиваля была выбрана новая хореографическая постановка современного танца "Свет в тебе"», – отметили в Доме офицеров.

VII Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна» традиционно проводится весной в тысячелетнем городе Ярославле – столице Золотого кольца России.

По положению конкурса, всех участников фестиваля наградили сертификатами за участие, лауреатов – дипломами I, II, III степени, а также специальными памятными призами. Был утвержден гран-при конкурса – денежная премия.

В 2023 году в фестивале «Ярославская весна» приняли участие 50 творческих коллективов, 1500 участников Архангельской, Смоленской, Тверской, Костромской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Псковской и других областей России, а также из Донецкой Народной Республики.

Фестивальные концерты и конкурсные программы прошли с 12 по 15 апреля на сцене Дворца культуры имени А. М. Добрынина. Учредителем фестиваля-конкурса «Ярославская весна» является управление культуры мэрии города Ярославля при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (Москва).

В состав жюри вошли выдающие деятели культуры и искусств России, ведущие педагоги-хореографы высших учебных заведений, специалисты жанровых отделов ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Состав жюри был окончательно утвержден в январе 2023 года.

В рамках фестиваля также прошла «Творческая лаборатория» — посещение конкурсных просмотров, подробного разбора представленных конкурсных работ членами жюри, мастер-классов, творческих встреч, церемонии закрытия фестиваля.