Авторскую экскурсию с посещением музея-квартиры Ленина проведут в Пскове

Авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина» пройдет в Пскове 22 апреля в 14.00. Ее проведет начальник методического отдела Псковского музея-заповедника Светлана Хащенко. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Главная задача – рассказать о тайнах, связанных с улицей Ленина, ранее Архангельской, и дать возможность современному человеку прочувствовать ее особую атмосферу.
Во время экскурсии сотрудник музея расскажет, где и с какой целью в Пскове в 1900-м году останавливался Владимир Ленин, приоткроет тайну родственных связей между будущим советским писателем Вениамином Кавериным и хозяином квартиры Лурьи, познакомит с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX-XX веков.
Стоимость: 300 рублей с человека – взрослые, 200 рублей с человека – школьники и студенты. Купить билет онлайн можно по ссылке.
Место встречи: в музее-квартире В. И. Ленина (Псков, улица Ленина, дом №3). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.