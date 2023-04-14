Культура

Авторскую экскурсию с посещением музея-квартиры Ленина проведут в Пскове

Авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина» пройдет в Пскове 22 апреля в 14.00. Ее проведет начальник методического отдела Псковского музея-заповедника Светлана Хащенко. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Главная задача – рассказать о тайнах, связанных с улицей Ленина, ранее Архангельской, и дать возможность современному человеку прочувствовать ее особую атмосферу.

Во время экскурсии сотрудник музея расскажет, где и с какой целью в Пскове в 1900-м году останавливался Владимир Ленин, приоткроет тайну родственных связей между будущим советским писателем Вениамином Кавериным и хозяином квартиры Лурьи, познакомит с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX-XX веков.

«Особое внимание будет уделено архитектуре и памятникам губернского Пскова и, самое главное, путешествию по съемной квартире, в которой хранится память о кратком визите Владимира Ленина. Экскурсия поможет проникнуться духом того времени, разузнать самые интересные и необычные факты о жизни Ленина и тех чувствах, что испытывал будущий вождь революции в те далекие дни», - отметили в музее.

Стоимость: 300 рублей с человека – взрослые, 200 рублей с человека – школьники и студенты. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Место встречи: в музее-квартире В. И. Ленина (Псков, улица Ленина, дом №3). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.