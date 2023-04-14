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Культура

10 фактов из жизни Вениамина Каверина

19.04.2023 09:26|ПсковКомментариев: 0

«Два капитана«, «Открытая книга» и замечательные сказки для детей: 121 год назад родился писатель Вениамин Каверин. Сегодня, 19 апреля, в его день рождения, вспомним творческий путь автора и поделимся подробностями его жизни.

 

Вениамин Каверин. Фото: calend.ru

Литературная фамилия

Настоящая фамилия Каверина - Зильбер. Вениамин родился в Пскове в 1902 году и был самым младшим из шести детей Абеля и Ханы Зильбер. При этом все дети оказались по-настоящему талантливы, но в особенности старший брат Вениамина Лев, который вошел в историю как создатель советской школы медицинской вирусологии. Псевдоним же, под которым писатель и стал известен, был взят из «Евгения Онегина» и вдохновлен Петром Павловичем Кавериным, которого Пушкин как своего друга молодости вывел в первой главе романа.

Проблемы с математикой

Интерес к писательству впервые проснулся у Каверина еще в юности, во время учебы в гимназии. Кстати, в гимназию ему удалось поступить лишь с третьего раза - никак не получалось сдать экзамен по арифметике. И в течение всей последующей учебы проблемы у молодого Каверина были именно с математикой. Зато с литературой никаких сложностей не возникало. Здесь помогала любовь к чтению: в ранней юности писатель вдохновлялся приключенческими романами Роберта Льюиса Стивенсона, а также через всю жизнь пронес любовь к произведениям Чарльза Диккенса.

Как понравился Горькому

Вениамин Каверин параллельно учился на двух факультетах, совмещал историко-филологический и Институт восточных языков. К этому моменту его интерес к поэзии уже пропал - и это напрямую связано с критикой его стихотворений со стороны Мандельштама. Зато Каверин проникся написанием прозы. Его рассказ «Одиннадцатая аксиома» в 1920 году произвел большое впечатление на Максима Горького. А уже через год Вениамин Александрович стал полноправным членом литературного объединения «Серапионовы братья».

На защите «Серапионовых братьев»

Каверин был известен не только как писатель, но и как человек совести. Он всегда говорил: «Я придерживаюсь в жизни очень простых правил. Быть честным, не притворяться, стараться говорить правду и оставаться самим собой в самых сложных обстоятельствах». Несмотря на то что за свой приключенческий роман «Два капитана» он был удостоен Сталинской премии второй степени, членом партии Каверин никогда не был. И не присоединялся к всеобщим гонениям на других деятелей культуры. Так было в 1958 году, когда писатель отказался выступить с критикой в адрес Бориса Пастернака. Кроме того, Каверин был одним из подписавшихся в защиту Даниэля и Синявского. Защищал писатель и своего товарища по «Серапионовым братьям» Михаила Зощенко.

Любимая женщина

Последние годы жизни Каверин провел в Переделкине, дом в котором он приобрел как раз на деньги от Сталинской премии. Там он писал. Последним и, к сожалению, неоконченным его произведением стала книга о Юрии Тынянове, друге всей его жизни. Между прочим, Тынянов был женат на сестре Каверина Лие, а сам Каверин всю жизнь прожил с младшей сестрой Тынянова Лидией, тоже писательницей, специализировавшейся на детской литературе. По словам родственников, именно уход Лидии из жизни привел к тому, что писатель ушел очень быстро - скончался от сердечного приступа. В целом же он вел активный образ жизни и следил за своим здоровьем, любил гулять по лесу, зимой катался на лыжах.

Кто стал прототипом героини «Открытой книги»

Именно Каверин рассказал общественности о Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, создательнице антибиотиков в СССР. И отнюдь не потому, что Зинаида Ермольева была женой его старшего брата Льва. Заслуга Ермольевой заключается в том, что ей удалось создать антибиотик в 1,4 раза действеннее, чем открытый британским ученым Флемингом пенициллин. И не просто создать, а способствовать его активному производству и применению в году Великой Отечественной Войны. За это она была удостоена Сталинской премии первой степени. А Каверин посвятил ее открытию роман под названием «Открытая книга», где Зинаида Виссарионовна стала прототипом главной героини Татьяны Власенковой.

О популярности «Двух капитанов»

По роману Вениамина Александровича «Два капитана» в 2001 году был поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Сам писатель, конечно, это событие уже не застал, но его семья была приглашена на премьеру и впоследствии отмечала, что мюзикл получился достойным.

Машинка за «Двух капитанов»

Роман «Два капитана» получил широкую известность и за рубежом. Его неоднократно издавали в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. Так как в советское время перевести гонорар в валюте не представлялось возможным, Каверину из США прислали печатную машинку.

Служба на флоте

В годы Великой Отечественной войны писатель служил на Северном флоте. Он является обладателем ордена Красной звезды за освещение военных событий. Именно во времена службы в качестве военного корреспондента на Северном флоте Каверин и вдохновился на написание «Двух капитанов».

Девиз Каверина

«Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!» - именно с таким девизом прошел по жизни Каверин, прожив долгие 87 лет. Его произведения экранизируются и по сей день, последний фильм «Семь пар нечистых» по одноименной повести вышел в 2018 году. Повести и романы Каверина включены в обязательные списки для чтения школьников. И спустя 33 года после смерти писателя его творчество остается вечно актуальным.

Источник: «Российская газета»

Теги: #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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