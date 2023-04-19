Культура

Студию звукозаписи предоставят участникам конкурса «Я так вижу» в Пскове

Псковский городской молодёжный центр для участников городского конкурса видеопоэзии «Я так вижу» предоставит студию звукозаписи, где можно будет записать чистый звук для дубляжа видеоработы, на безвозмездной основе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Качество звука входит в один из критериев оценивания присылаемых работ на конкурс. Мы понимаем, что добиться чистого звука очень непросто. Поэтому все участники смогут прийти в молодёжный центр, чтобы повысить качество работы в техническом плане», – пояснили организаторы.

В молодежном центре напомнили, что для участия в конкурсе необходимо подготовить одну или несколько видеоработ, снятых любыми доступными средствами, в любой стилистике и жанре. Основными элементами работы являются поэтический текст и отображающий его смысл видеоряд. За основу может быть взято поэтическое произведение как любого известного поэта, так и собственного сочинения участника. Хронометраж одного видео не должен превышать 4 минут. Важно, что участниками могут стать только молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в городе Пскове.

Заявки принимают до 4 мая включительно.