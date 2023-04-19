Культура

Известный полярник проведет в Пскове «НЕурок географии»

Известный писатель и журналист, режиссёр-документалист, вице-президент общества полярников Владимир Стругацкий проведет «НЕурок географии» 26 апреля в 10.00 в Поганкиных палатах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Путешественник покажет документальный фильм «Полярное счастье», посвященный академику Алексею Трешникову. Он также расскажет о своих путешествиях, поделится знаменитыми байками. Участники неформального урока географии смогут задать Владимиру Стругацкому вопросы, узнать о тягостях и трудностях покорения полюсов планеты и многое другое.

Владимир Стругацкий участвовал во многих полярных экспедициях, работал на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане и на антарктических станциях «Мирный», «Молодежная», «Восток». Он побывал на Северном и Южном полюсах. В 2005 году Стругацкому присвоено звание «Почетный полярник». В его творческой биографии не только книги, но и фильмы, большинство из которых об Арктике и полярниках.

«НЕурок географии» впервые пройдет в Псковском музее-заповеднике в рамках Всероссийской акции Русского географического общества при сотрудничестве с региональным отделением РГО. Образовательный проект направлен на повышение интереса к географии России, демонстрации географических достижений, природоохранной и исследовательской деятельности в познавательно-развлекательном формате.

Встреча с известным полярником состоится в одном из залов Поганкиных палат, куда приглашаются все желающие. Вход свободный по предварительной записи по телефону: 66-33-11.