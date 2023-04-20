Культура

Вакансии с зарплатой до 75 тысяч рублей открыты в военном оркестре ВДВ в Пскове

Вакансии открыты в военном оркестре Воздушно-десантных войск города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил работодатель.

«Приглашаем на службу в военный оркестр ВДВ города Пскова. Есть свободные должности до солиста. Заработная плата - от 35 до 55 тысяч рублей, с учетом программы прыжков - до 75 тысяч рублей с учетом сдачи физподготовки на высший уровень. Хорошему кандидату найдем концертмейстера», - рассказал работодатель о вакансиях.

Помимо этого, предусмотрена система надбавок к зарплате.

Работодатель также напомнил соискателям о возможности получить военную ипотеку или жилищный сертификат.

Возможно переобучение музыкантов. Подробности можно узнать по телефону: 89658123834.