Вакансии с зарплатой до 75 тысяч рублей открыты в военном оркестре ВДВ в Пскове

Вакансии открыты в военном оркестре Воздушно-десантных войск города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил работодатель.
«Приглашаем на службу в военный оркестр ВДВ города Пскова. Есть свободные должности до солиста. Заработная плата - от 35 до 55 тысяч рублей, с учетом программы прыжков - до 75 тысяч рублей с учетом сдачи физподготовки на высший уровень. Хорошему кандидату найдем концертмейстера», - рассказал работодатель о вакансиях.
Помимо этого, предусмотрена система надбавок к зарплате.
Работодатель также напомнил соискателям о возможности получить военную ипотеку или жилищный сертификат.
Возможно переобучение музыкантов. Подробности можно узнать по телефону: 89658123834.