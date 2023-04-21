Культура

Прием заявок на фестиваль поэзии «Словенское поле» открыли в Псковской области

Открыт прием заявок на участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле 2023», который пройдет в Пскове и Изборске с 18 по 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

В 2023 году фестиваль организован в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной–Россия!», получившего поддержку президентского фонда культурных инициатив. В ходе фестиваля планируется провести два конкурса. Первый – традиционный «Конкурс исторической поэзии "Словенское поле"» включает три номинации:

«Открытая номинация» – для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;

номинация «Профи» – для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;

номинация «Словенские ключи» – для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

«Стоит обратить внимание, что к участникам номинации "Словенские ключи" организаторы фестиваля не предъявляют столь строгих требований, как к участникам двух первых номинаций. Ограничения по тематике стихов для молодых поэтов не устанавливаются. За произведения исторической направленности членами жюри начисляются дополнительные баллы (с учетом техники написания и содержания стихов). Дополнительным бонусом для юных талантов является и то, что победители конкурса в номинации "Словенские ключи" получают путевку в финал фестиваля молодых поэтов "Мцыри", который ежегодно проводится в Москве», - уточнили организаторы.

Тема второго конкурса фестиваля «Словенское поле» каждый год новая, посвященная знаменательной дате, событию регионального либо российского уровня. Тематический конкурс фестиваля 2023 года посвящен 1120-летию города Пскова и называется «Над рекой Великой белый кремль…».

На конкурс «Над рекой Великой белый кремль…» принимаются поэтические произведения, – посвященные городу Пскову и Псковской области, их истории и современности, а также стихи – посвящённые малой родине, её городам, сёлам, деревням и людям в них проживающим, отражающие отношение поэта к родной земле, родному краю.

«Начиная с 2020 года конкурсы фестиваля проводятся, как в очном, так и в удалённом (заочном) формате. Участников фестиваля ожидает насыщенная программа: экскурсии по историческим местам Псковщины, круглые столы с участием известных российских писателей и писателей Донбасса, литературные акции посвященные истории России и Псковского края. И конечно же, участников и зрителей фестиваля ожидают поэтические чтения – чтение поэтами своих стихов об истории России, той, что навеки осталась в нашей памяти и той, что пишется прямо сейчас», - говорится в сообщении.

В ходе фестиваля пройдет акция «Книга в подарок», в ходе которой поэты подарят свои книги воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, а также библиотекам и школам Донбасса.

Стихи победителей конкурсов и избранные произведения участников фестиваля опубликуют на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал», а также войдут в книгу поэзии «Позывной – Россия », изданный по итогам реализации одноимённого литературно-просветительского проекта.

Фестиваль «Словенское поле» направлен на сохранение русской духовно-нравственной традиции, поддержание патриотических традиций в российской поэзии, привлечение начинающих поэтов, их ориентацию на создание исторических и патриотических произведений.

Мероприятие проводится Псковским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз писателей России» при поддержке комитета по культуре Псковской области и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!».

Положение о фестивале «Словенское поле 2023» и положение о конкурсах, проводимых рамках фестиваля опубликованы на специальной странице фестиваля, на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России – «Псковский литературный портал».