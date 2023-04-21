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Культура

Впервые в Пскове выступит российская поэтесса Анна Егоян 

24.04.2023 16:39|ПсковКомментариев: 0

Впервые в Пскове российская поэтесса Анна Егоян выступит с программой «Человеку нужен человек», мероприятие пройдет на террасе отеля «Покровский» 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отеле. 

Фото здесь и далее: отель «Покровский»

«Под звуки живой музыки вы услышите лучшие стихи классиков, современных авторов и, конечно же, авторские произведения Анны Егоян - бархатного голоса современной поэзии!» - анонсировали выступление поэтессы в отеле. 

Анна Егоян - автор сборника стихотворений «Высшая точка чувств», известная поэтесса и чтец, которая получила большую популярность в социальных сетях благодаря прочтению стихотворений под музыкальное сопровождение.

«Проникновенный голос и особенная подача произведений очаровали огромное количество людей по всему миру. Миллионы просмотров видео Анны Егоян в Интернете делают ее одной из самых популярных современных поэтесс и чтецов. Наибольшую известность ей принесли стихи собственного сочинения и авторства других поэтов: благодаря чарующему голосу и чувственному исполнению Анна покорила тысячи слушателей, - отметили в «Покровском». - Не упустите уникальную возможность окунуться в атмосферу волшебного поэтического вечера под открытым небом».

Мероприятие начнется 22 июня в 20:00 (сбор гостей с 19:30). Купить билеты можно по ссылке. Познакомиться с творчеством Анны Егоян можно здесь: https://www.youtube.com/channel/UCNntMNZ_7fPdj_kRb7hgGyw

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Теги: #псков #поэзия #Покровский
Источник: Псковская Лента Новостей
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