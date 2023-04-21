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Культура

Объект культурного наследия в центре Пскова просят законсервировать через суд

24.04.2023 17:20|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству исковое заявление комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области к обществу с ограниченной ответственностью «АрТим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Иск состоит в обязании «АрТим» выполнить комплекс первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой доходный Александровой А. А.», здание располагается в Пскове на улице Гоголя, 24). Помимо этого, истец просит взыскать судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.

Предварительное и судебное заседания назначены на 23 мая 2023 года. 

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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