Три санитарных дня проведет Псковский музей-заповедник на неделе

Санитарные дни пройдут на объектах Псковского музея-заповедника 25, 26, 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
25 апреля (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- музей-квартира В. И. Ленина;
- музей истории города Печоры;
- музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- музей-усадьба С. В. Ковалевской.
26 апреля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
27 апреля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).