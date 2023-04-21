Культура

Наследница дворянского рода представила псковичам новую книгу о Пушкине

Презентация новой книги «Пушкин и Наполеон. Диалоги» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова, которую псковичам представила автор – потомок дворянского рода Муравьёвых, сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук, заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН Ольга Муравьёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Она рассказала, что неоднократно писала статьи и комментарии о том, как Пушкин относился к Наполеону, для энциклопедий и собраний сочинений, но всегда думала, что этого недостаточно, потому что за рамками литературоведческого жанра оставалось слишком много интересного, о чём в академических изданиях «писать не полагается». В своей небольшой лекции писательница также напомнила, что родной дядя Пушкина, Василий Львович, был лично знаком с Наполеоном и рассказала много занимательных подробностей о том, сколько старомодного рыцарства было в отношениях между российскими и французскими полководцами даже в самые критические моменты Отечественной войны 1812 года, отметили в библиотеке.

Отвечая на вопросы о своих творческих планах, Ольга Муравьёва вдобавок сказала, что очень надеется издать книгу, в которой бы любовная лирика Пушкина с соответствующими литературоведческими комментариями была собрана в хронологическом порядке, потому что сам этот принцип рождает их новое прочтение.

Тираж её книги составляет 500 экземпляров, одна из книг теперь доступна псковским читателям библиотеки на Конной.