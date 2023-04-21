Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Два капитана
построй дом своей мечты
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
кто придет работать в больницы региона?
инициативы ЛДПР и новые проекты
перерасчет платы за СОИ
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Топ учебных заведений
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
девять лет за подснежники
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Культура 21.04.2023 13:310 До дыр 24.04.2023 22:350 Наследница дворянского рода представила псковичам новую книгу о Пушкине 24.04.2023 17:590 Три санитарных дня проведет Псковский музей-заповедник на неделе 24.04.2023 17:200 Объект культурного наследия в центре Пскова просят законсервировать через суд 24.04.2023 16:390 Впервые в Пскове выступит российская поэтесса Анна Егоян  24.04.2023 10:210 Мэри Поппинс и кот Леопольд выступили перед детьми в псковском колледже искусств
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 17.04.2023 17:011 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Наследница дворянского рода представила псковичам новую книгу о Пушкине

24.04.2023 22:35|ПсковКомментариев: 0

Презентация новой книги «Пушкин и Наполеон. Диалоги» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова, которую псковичам представила автор – потомок дворянского рода Муравьёвых, сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук, заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН Ольга Муравьёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Она рассказала, что неоднократно писала статьи и комментарии о том, как Пушкин относился к Наполеону, для энциклопедий и собраний сочинений, но всегда думала, что этого недостаточно, потому что за рамками литературоведческого жанра оставалось слишком много интересного, о чём в академических изданиях «писать не полагается». В своей небольшой лекции писательница также напомнила, что родной дядя Пушкина, Василий Львович, был лично знаком с Наполеоном и рассказала много занимательных подробностей о том, сколько старомодного рыцарства было в отношениях между российскими и французскими полководцами даже в самые критические моменты Отечественной войны 1812 года, отметили в библиотеке.

Отвечая на вопросы о своих творческих планах, Ольга Муравьёва вдобавок сказала, что очень надеется издать книгу, в которой бы любовная лирика Пушкина с соответствующими литературоведческими комментариями была собрана в хронологическом порядке, потому что сам этот принцип рождает их новое прочтение.

Тираж её книги составляет 500 экземпляров, одна из книг теперь доступна псковским читателям библиотеки на Конной.

Теги: #библиотека на Конной
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести майские праздники?
В опросе приняло участие 25 человек
24.04.2023, 22:500 Более 60 работодателей Псковской области приняли участие в программе субсидирования найма 24.04.2023, 22:440 Возбудителя опасной инфекции обнаружили в свиных продуктах из Опочецкого района 24.04.2023, 22:380 Около двух тысяч школьников приняли участие в неделе профилактики правонарушений в Пскове 24.04.2023, 22:350 Наследница дворянского рода представила псковичам новую книгу о Пушкине
24.04.2023, 22:290 Появились снимки с места ДТП с автобусом в Стругах Красных 24.04.2023, 22:250 Судебные приставы напомнили псковичам о «телефоне доверия» 24.04.2023, 22:190 Пенсионерка за рулём Chevrolet врезалась в дерево в Плюсском районе 24.04.2023, 22:150 О длинных выходных в первые недели мая напомнили псковичам
24.04.2023, 22:000 Псковские курсанты одержали победу на межрегиональных Александро-Невских чтениях 24.04.2023, 21:400 Юнармейцы ознакомились с документами периода оккупации Псковской области 24.04.2023, 21:200 Дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева умерла в 36 лет 24.04.2023, 21:130 Шоу братьев Запашных и Музей железных дорог России посетили псковские школьники
24.04.2023, 21:000 Воспитанники псковской «Бригантины» вновь представят область на Гимнастраде в Москве 24.04.2023, 20:542 Вандалы вырвали «с корнями» скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове 24.04.2023, 20:430 Александр Братчиков: Строительство корпуса медфака ПсковГУ идёт впечатляющими темпами 24.04.2023, 20:310 О новых запретах для дачников предупредили в МЧС
24.04.2023, 20:300 Менее трети компаний в Пскове продолжают бороться с коронавирусом – опрос 24.04.2023, 20:160 Netflix показали первый постер третьего сезона «Ведьмака» 24.04.2023, 20:100 МЧС будет по беспилотникам вычислять нарушителей противопожарного режима 24.04.2023, 19:530 Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета. ВИДЕО
24.04.2023, 19:460 Елена Лунгу о ремонте улицы Индустриальной: Появится тротуар, автобусные остановки и освещение 24.04.2023, 19:250 Опрос ПЛН-ТВ: Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках? 24.04.2023, 19:170 Спортсмены из 30 регионов России приняли участие в «Псковском марафоне» 24.04.2023, 19:090 Принять участие в субботнике планируют менее 10% респондентов ПЛН
24.04.2023, 19:000 Курсанты заняли шесть первых мест на конкурсе работ об Александре Невском в Пскове 24.04.2023, 18:432 Владимир Кузь рассказал о реализации дорожного нацпроекта в Псковской области 24.04.2023, 18:400 За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 22 единицы оружия и 180 патронов 24.04.2023, 18:251 Ольга Бузова проиграла суд по делу о долгах за ЖКУ
24.04.2023, 18:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 апреля 24.04.2023, 18:202 Россиянка с топором разнесла витрины магазина. ВИДЕО 24.04.2023, 18:110 Псковички победили на Кубке России по джампинг-фитнесу в Москве. ВИДЕО 24.04.2023, 18:000 Перспективами деторождения соискателей интересуются более трети работодателей СЗФО — опрос
24.04.2023, 17:590 Три санитарных дня проведет Псковский музей-заповедник на неделе 24.04.2023, 17:530 Советы для похудения без вреда для здоровья дали специалисты 24.04.2023, 17:410 Оркестр русских народных инструментов «Онего» выступит в Пскове 24.04.2023, 17:364 Мошенники за полгода украли у российского экс-чиновника 44 миллиона рублей
24.04.2023, 17:312 Грандиозным назвал предстоящий ремонт части улицы Коммунальной Юрий Сорокин 24.04.2023, 17:200 Объект культурного наследия в центре Пскова просят законсервировать через суд 24.04.2023, 17:161 Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета 24.04.2023, 17:120 Единоросс Юрий Кравцов поблагодарил пустошан за поддержку на выборах
24.04.2023, 17:060 Дновца наказали за жестокое убийство четырех щенков в присутствии ребенка 24.04.2023, 16:580 Дождливый конец апреля прогнозируют в Псковской области 24.04.2023, 16:560 Спрос на туры в Италию и Грецию увеличился в России 24.04.2023, 16:390 Впервые в Пскове выступит российская поэтесса Анна Егоян 
24.04.2023, 16:350 План озеленения Пскова на 2023 год предстоит утвердить депутатам на сессии 28 апреля 24.04.2023, 16:253 Борщевик Сосновского захватил около 100 га земли на окраине Пскова 24.04.2023, 16:250 Учебно-лабораторный корпус медфака в Пскове встретит студентов в сентябре 24.04.2023, 16:200 Свыше 25 тысяч субъектов предпринимательской деятельности было в Псковской области в начале 2022 года
24.04.2023, 16:120 КОРЬко! 24.04.2023, 16:120 Самовар за 500 тысяч рублей продают в Пскове 24.04.2023, 16:080 Геофизики объяснили появление полярного сияния в европейской части России 24.04.2023, 15:590 Турпоток из России в Дубай в начале года вырос на 76%
24.04.2023, 15:530 «Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными? ВИДЕО 24.04.2023, 15:501 Юрист назвал наиболее выгодное время для увольнения 24.04.2023, 15:410 Ремонт участка улицы Коммунальной в Пскове планируют закончить до августа 24.04.2023, 15:241 Акция «Билет в аквапарк в подарок» стартовала в псковском «Акваполисе»
24.04.2023, 15:130 После падения из окна 2-летнего ребенка под Псковом забрали родители 24.04.2023, 15:040 Законодательный комитет Собрания заслушал годовой отчет псковского омбудсмена 24.04.2023, 15:030 Беспилотник со взрывчаткой нашли в Подмосковье 24.04.2023, 14:590 Видеофакт: Поле лука посадили в Псково-Печерском монастыре
24.04.2023, 14:500 Свой омбудсмен может появиться у самозанятых 24.04.2023, 14:430 «ГорДозор»: Объединение двух вокзалов. ВИДЕО 24.04.2023, 14:361 Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове хотят завершить в августе. ФОТО 24.04.2023, 14:271 Новые награды учредят в Псковской области
24.04.2023, 14:230 Шесть собак из Латвии не пропустили в РФ через границу в Псковской области 24.04.2023, 14:110 Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации 24.04.2023, 14:062 Ремонт улицы Индустриальной в Пскове завершат с опережением сроков 24.04.2023, 13:570 Сезон борьбы с клещами открыли в «Михайловском»
24.04.2023, 13:480 День ветерана боевых действий предложили установить 1 июля на федеральном уровне 24.04.2023, 13:390 «Деловой понедельник»: Пандемийный дауншифтинг в Гдове и импортозамещение «запрещенки». ВИДЕО 24.04.2023, 13:300 Парад Победы в Москве 9 мая состоится, ведется подготовка — Песков 24.04.2023, 13:210 Коммунисты возложили цветы к памятникам Ленину в Пскове в день его рождения
24.04.2023, 13:110 Следователи проводят проверку из-за падения 2-летнего ребенка из окна под Псковом 24.04.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.04.2023, 13:010 Песков подтвердил, что его старший сын принял участие в спецоперации 24.04.2023, 12:520 Эксперты расскажут псковскому бизнесу о трендах и отечественных IT-сервисах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru