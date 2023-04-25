Культура

Большие юбилейные концерты даст лидер группы «КняZz» Андрей Князев в Пскове

Большие юбилейные концерты даст лидер группы «КняZz» Андрей Князев в псковском Доме офицеров 5 и 6 июня.

«Андрей Князев приглашает вас мощно отпраздновать его юбилей большим концертом! 50 лет — солидная дата! За полвека Андрей Князев создал целый мир сказок, басен, историй и открыл в него дверь миллионам сердец. Именно за полвека, потому что формировался его талант с детства. Уже в 1988 году Князь определил для себя, что рок-музыка — это именно его направление, и с этого пути он уже не свернул!» – отметили организаторы концерта.

Более тридцати лет не одно поколение видят Князя на сцене. За этот период он прошёл большой путь, находясь у истоков легендарной группы «Король и Шут». За 23 года своей жизни в этой команде Андрей Князев подарил слушателям десять альбомов, проиллюстрировав фактически каждый, и придумал десятки персонажей, которые вошли в историю.

«Когда пришло время, Андрей Князев создал свой сольный проект "КняZz", в который поначалу никто не верил. Ведь в одну реку не входят дважды. После успеха группы "Король и Шут" был риск стать вторичным продуктом и потеряться. Но Князю удалось найти и выразить свой характерный стиль, при этом продолжая стилистику старой доброй сказки», – пояснили в команде рок-группы.

Меньше, чем за 10 лет группа «КняZz» вышла на достойный уровень и стала собирать стадионы. В России осталось мало городов, где не прошёл хотя бы один концерт группы.

Новый виток в развитии Андрея Князева как художника можно наблюдать не только в иллюстрациях всех альбомов группы. Знаменитые 3D-персонажи оживают в клипах и роликах, на экранах во время концертов, книгах и мультиках. Андрей Князев продолжает хранить и публиковать архивы раннего творчества, отражающие историю группы «Король и Шут», облачив эти собрания в книги. Выпущено уже два издания, которые стали популярны и востребованы.

На пороге второй половины своего века Андрей Князев с группой «КняZz» дают большой концерт, чтобы вместе со зрителями вспомнить самые яркие моменты творчества.

В программе все лучшие песни Андрея Князева, написанные за годы творчества. Традиционные ролики и картинки на экранах с новыми сюжетами, ставшие уже визитной карточкой каждого концерта. Кроме того, организаторы пообещали, что не обойдётся без сюрпризов!

«До встречи! Хой!» — обратился к псковичам Андрей Князев.

Информационный партнер - «Наше Радио» в Пскове. Слушайте на 103.0 FM