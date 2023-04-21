Культура

Слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» завершился в Пскове

Торжественное закрытие Межрегионального слета молодых реставраторов «Наследники мастеров» состоялось в Пскове сегодня, 25 апреля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, слет объединил три категории слушателей: школьников, студентов профильных вузов, специалистов в области реставрации.

В работе приняли участие 11 специалистов со всех регионов России. «Слëт объединил множество талантливых людей. Это лучшие студенты ведущих вузов России, прошедшие серьёзный конкурсный отбор. Будем надеяться, что подобные слёты в Псковской области станут регулярными», - приветствовал участников слёта по видеосвязи губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Замминистра культуры Надежда Преподобная, также выступая по видеосвязи, выразила надежду на то, что слёт станет ежегодным: «Вы находитесь в древнейшем городе России, его знаменитые белокаменные церкви прославили город. Отрадно, что на слёте собрались настоящие энтузиасты. Реставраторы - уникальные люди, через ваши руки проходит связь с живой историей. Минкультуры продолжит поддерживать творческую молодёжь через организацию таких проектов».

В рамках проекта были проведены городская викторина для псковских школьников «Георгий победу несущий», семинар для реставраторов «Камень, дерево, металл - как сохранить?», в рамках практической части была проведена выездная школу реставрации для студентов художников и архитекторов вузов на объекте культурного наследия федерального значения - церкви Георгия со Взвоза 1494 года постройки.

«Специалисты делились самыми различными знаниями и умениями, начиная от инструментов, которыми они пользуются, до натурных исследований реставрационных работ, выполнения фотофиксации, составления программы исследований и программы реставрационных работ, составления акта осмотра технического состояния, подготовка схем-картограмм разрушений живописи, разработка проектных предложений по реставрации и приспособлению и многими другими», - отметил

заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий.

Секретарь Союза реставраторов России Мария Портнова выразила уверенность, что этот проект принесёт пользу обществу. «Наша организация объединяет творческую молодёжь, которые делают первые шаги в профессии. Студент получает практику, заказчик - проектные предложения, Союз реставратотов - новых специалистов в свои ряды. Надеемся, что наши школы перерастут во Всероссийское реставрационное движение».

«Интересен факт, что реставрационные мастерские были основаны в основном в 1945 году. На протяжении двух десятков лет велись необыкновенно сложные работы на территории всей страны, к 1980 году было отреставрировано огромное количество памятников архитектуры. Реставрационные работы можно начать, но закончить их невозможно, реставрация сродни медицине, нужно отвечать за каждый поступок, за каждое движение в этом сложном процессе. Ваша профессия необыкновенна и очень жертвенна, сколько нужно сил, чтобы спасать то, что задумал и построил не ты. Ваша профессия побеждает время. И такие специалисты очень нужны нашим музеям, также необходимы архитекторы-реставраторы», - также обратилась к специалистам генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Архитектор высшей категории Александр Урагорский представил результаты проведённой работы молодыми специалистами.

Они составили картограмму строительных периодов.

«За неделю команда выполнила акт о техническом состоянии, проекты для будущих исследовательских работ, описание утрат, дефектов на объектов. Мы обобщили круг вопросов, которые нужно решить при будущей реставрации. Вопросы техсохранения объекта, приспособление под современного пользователя, при этом не исказив архитектурный облик», - сообщил он.

По итогам мероприятия молодые специалисты представили проектные предложения по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия и презентацию выполненных работ.