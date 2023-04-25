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Культура

На концерт органной музыки пригласили псковичей

26.04.2023 13:40|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Диалог продолжается» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 29 апреля в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

В концерте принимает участие молодой органист, выпускник Санкт-Петербургского Государственного университета по классу «Орган», действующий органист Санкт-Петербургской Евангелической Богословской академии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Андрей Маркелов.

В органном концерте «Диалог продолжается» прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Николауса Брунса, Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, француза Луи Маршана, польского органиста и композитора XIX-XX веков Мечислава Суржиньски, советского и российского органиста и композитора Олега Янченко, а также знаменитого современного немецкого органиста и композитора Ханса-Андре Штамма. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность - 60 минут, без антракта. В начале мероприятия звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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