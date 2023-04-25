Культура

Масштабный выставочный проект откроется в Печорах

Масштабный выставочный проект, приуроченный к началу туристического сезона и празднованию 550-летия со дня основания Псково-Печерской обители откроется 27 апреля в Музее истории города Печоры. Проект будет состоять из трех частей – трех выставок, каждая из которых позволяет по-своему взглянуть на историю города и обители. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Первой частью станет выставка художественных работ петербургского художника Александра Федорова «Постижение времени». На выставке будут представлены композиции, в сюжетах которых присутствуют разновременные события, реальные объекты, фантазии, размышления и где есть ощущение «жизни времени». В них мастер попытался выразить своим художественным языком эмоционально-образное представление о времени, создав таким образом некий фрагментарный «набросок времени» из ряда сюжетов, различного происхождения, которые выбрало мое творческое сознание.

Второй частью проекта выступает выставка о сельских храмах Печорской земли «У родных святынь». Основу выставки составляют материалы из фондовых коллекций документов и фотографий печорского музея. Выставка даст возможность проследить исторический путь облика Печор и покажет, почему сейчас город предстает совершенно уникальным с точки зрения редкого сочетания разнообразных исторических пластов градостроительного наследия.

Третьим элементом проекта станет фотовыставка «Печеры-Petseri-Печоры», которая расскажет о городе и обители в первой половине 20 века. Основу выставки также составляют материалы из фондовых коллекций документов и фотографий печорского музея.

Открытие проекта состоится 27 апреля в 16:30 в Музее истории города Печоры (город Печоры, улица Международная, 6).

Телефон для справок: +78114823077.