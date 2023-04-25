Культура

Премьера песни «Псков – любовь» состоялась в колледже искусств

Премьера песни «Псков – любовь» композитора и блогера Тимы Бичевского состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Песня была написана специально к 1120-летнему юбилею города Пскова. Её исполнителями стали солистки Алина Николаева, Марина Анищенкова и ансамбль студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» (хореограф Ольга Урукова).

На сегодняшний день молодые вокалисты уже дважды представили зрительской аудитории композицию «Псков-любовь». Она прозвучала на торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата «Профессионалы» и открытии чемпионата «Абилимпикс» в концертном зале колледжа.

«На мой взгляд, псковичам не хватало хорошей зажигательной песни о городе. Мы со студентами постарались наполнить её позитивом и самыми положительными эмоциями. Хочется, чтобы песню "Псков-любовь" услышало и полюбило как можно больше людей», - рассказал автор песни Тима Бичевский.

Добавим, что уже в ближайшее время запланированы несколько выступлений с песней «Псков – любовь» и съёмки на неё профессионального видеоклипа.