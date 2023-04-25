Культура

Лекцию о правилах «чтения» пушкинского ландшафта провела в Пскове заместитель директора «Михайловского»

Лекция-беседа «Пушкинский заповедник: поэтика литературного ландшафта» состоялась 26 апреля, в Пскове, в гостеприимной усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4, где работает представительство Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Подготовила и прочла еë Людмила Тихонова, заместитель директора «Михайловского» по музейной, научной и экскурсионной работе.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, слушателями Людмилы Тихоновой стали как аккредитованные в «Михайловском» псковские экскурсоводы, так и те, кто пока только готовится пройти аккредитацию.

Людмила Тихонова напомнила собравшимся, что «Михайловское» — это не только музейные экспозиции, но и исторический пушкинский ландшафт. «Природную составляющую» в заповеднике считают одной из главных частей мемориальной коллекции, историко-культурной основой современного музея.

«При внимательном "прочтении" ландшафт открывает свои, природные мемории, и в контексте пушкинской лирики не только приобретает особое "звучание", но и помогает глубже понять значение этого мемориального пространства в жизни и творчестве поэта»,— убеждена Людмила Тихонова.

Разнообразный фактический материал и литературоведческие наблюдения над пушкинскими строками докладчица сопроводила практическими рекомендациями, ценными для специалистов, работающих с туристами. Как то, например: нужно не идти, а неспешно гулять с экскурсантами по паркам, как того требует «усадебная стилистика» — даже если для этого придётся немного сократить маршрут. Или, другой пример: нужно искать соответствующий тон, особый для беседы о каждом из «объектов показа». Собравшиеся, почувствовав сердечное расположение лектора к аудитории, задали Людмиле Тихоновой множество вопросов прямо по ходу разговора. Большая часть их касалась старых, ещё пушкинского времени, дорог на территории музея, книг о Михайловском и о поэте.

В музее отметили, что лекцию с таким же названием послезавтра, 28 апреля, Людмила Тихонова прочтёт для музейщиков и гостей «Дома Языковых» — в рамках работы виртуального представительства Пушкинского заповедника в этом филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.