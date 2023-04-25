Культура

Военно-исторический музей Острова приобрел федеральный статус

Военно-исторический музей в Острове внесли в реестр музеев федерального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе ФССП России по Псковской области

В отделение судебных приставов Островского и Пыталовского района поступило решение суда о необходимости передать изъятые на границе оригинальные части мотоцикла марки Adler M-100, которые являются культурной ценностью.

Гражданин пытался пересечь границу Российской Федерации с разобранным мотоциклом. Всего в его автомобиле обнаружили 93 детали. Незадекларированный товар изъяли на таможенном посту Убылинка. В ходе экспертизы установили, что предметы являются оригинальными частями транспортного средства марки Adler M-100, и в сборе данный транспорт относится к категории «культурная ценность».

Судебный пристав-исполнитель направил запрос в управление министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу о необходимости внести в реестр музеев федерального значения Военно-исторический музей-заповедник в городе Острове. Только в этом случае детали можно было бы передать в музей на ответственное хранение.

В результате музей в Острове теперь является учреждением федерального значения. Все 93 предмета передали в музей, мотоцикл Adler M-100 собрали. Сегодня он дополняет экспозицию транспорта в музее.

Adler M-100» - мотоцикл(мопед) немецкой компании Adlerwerke. В 1958 году немецкая компания Adler выпустила мотоцикл Adler M-100 на рынок. Мотоциклы серии Adler Ь-100 выпускались в нескольких вариантах рабочего объема. Первое поколение этого мотоцикла было выпущено в 1955 году. Поколению мотоциклов уже 68 лет.

В стандартную комплектацию Adler M-100 входило противоугонное устройство в рулевой колонке, спидометр с подсветкой, встроенный в фару, ящик для инструментов в топливном баке, седло с пружинами сжатия и подходящую багажную полку. Откидные боковые опоры на подножках оказались нецелесообразными и были заменены центральной стойкой, которую также можно было модернизировать в период строительства, добавили приставы.