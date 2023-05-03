Культура

Студенты псковского колледжа искусств выступили на «Культурных выходных» в Острове

Делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова посетила Островскую детскую школу искусств в рамках акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже.

Фото: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Для колледжа искусств акция «Культурные выходные» является замечательной возможностью проведения профориентационной работы. Преподаватели колледжа занимались с обучающимися ДШИ по классу фортепиано (В.С. Иванов ), гитары (Г.Г. Гребень ), домры (М.В. Самойловой), хорового пения (А.В. Романюк). Уроки по сольфеджио с учащимися младшего и выпускного классов провела Е.Г. Иванова, занятия по рисунку и композиции – К.А. Зинин.

Завершилась творческая встреча концертом студентов и преподавателей колледжа. Подарком для гостей школы стало выступление юных музыкантов, учащихся школы – пианиста Романа Гайворонского, скрипача Степана Ролецкого и аккордеониста Егора Иванова.

Выпускники Островской ДШИ, областной школы одаренных детей «Камертон», а сегодня - студенты колледжа Даниил Голиков (4 курс) и Малиха Джафарова (1 курс) исполнили произведения для аккордеона и фортепиано.

Зрители услышали произведения для тромбона (Иван Бондаренко, 3 курс), саксофона (Дарина Рокшина, 2 курс, концертмейстер Виктор Иванов), гитары (Андрей Коборов, 3 курс), фортепиано (Альбина Миронова, 4 курс).

Добавим, что колледж искусств и Островскую школу искусств связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Некоторые учащиеся школы являются учениками областной школы одаренных детей «Камертон», выпускники становятся студентами колледжа, которые в дальнейшем успешно продолжают обучение в музыкальных ВУЗах России.