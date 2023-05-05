Культура

Архивисты нашли ноты в деле о наличии скота в псковском сельсовете и озвучили их. ВИДЕО

Ноты нашли в деле со сведениями о посевных площадях и наличии скота в отдельном сельсовете Псковской области. Сотрудники Государственного архива Псковской области обратились к музыканту, чтобы услышать их звучание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Видео: Государственный архив Псковской области

«Интерес для исследователей могут представлять не только содержание архивных документов или упоминание в них отдельных фамилий и мест, но и сама бумага», - отметили в архиве.

Специалисты напомнили, что нередко основой для отчетов в середине XX века служили ранее использованные листы. Причиной была экономия бумаги.

«В деле со сведениями о посевных площадях и наличии скота в отдельном сельсовете Псковской области на обороте одного из отчетов встречаются ноты. Мы решили узнать, как же звучит эта мелодия. И специально обратились к музыканту. Хотите услышать? Тогда устраивайтесь поудобнее!» - анонсировали подготовленное видео в учреждении.