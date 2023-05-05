Культура

Экскурсии по единому билету в «Михайловском» теперь можно оплатить «Пушкинской картой»

Экскурсии по единому билету в три мемориальные усадьбы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» теперь доступны по «Пушкинской карте», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Михаил Соловьёв. Кабинет Пушкина (2015). Из фондов «Михайловского».

В музее отметили, что в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» обладатели единого билета смогут побывать с экскурсией в доме-музее А.С. Пушкина, в «Домике няни» и в «Кухне», в усадебном саду. В музее-усадьбе «Тригорское», где хранят память соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта — Осиповых и Вульфов, для тех, кто приобрёл единый билет, предусмотрены экскурсия по господскому дому, посещение выставки, развёрнутой здесь же, прогулка по парку. В музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское» по единому билету туристу покажут дом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов и также проведут с экскурсией по усадебному парку.

Кроме того, «Пушкинской картой» можно оплатить билеты на две новые выставки, сообщили в «Михайловском». Это тематическая экспозиция «“Время гонит лошадей“. Дороги в жизни Пушкина» в интерьерах «Музейной почты» в деревне Бугрово и выставка живописи и графики «Борис Диодоров. Друзья и ученики» в музее-усадьбе «Петровское».

Всего за счёт государства в Пушкинском Заповеднике молодые люди смогут побывать на различных экскурсиях, музейных занятиях, мастер-классах, выставках: в списке, размещённом на официальном сайте учреждения, 27 названий. «И этот перечень постоянно пополняется», — подчеркнули в «Михайловском».