Культура

Георгий Василевич принимает участие в работе Первого российско-белорусского музейного форума

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимает участие в работе Первого российско-белорусского музейного форума в Минске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Представительный съезд начал работу сегодня, 11 мая. Его цель — профессиональное общение представителей культурного сообщества двух стран, обмен опытом, обозначение достижений Союзного государства, укрепление и приумножение исторических и духовных связей России и Беларуси. Помимо пленарного заседания, в программу форума включены выставочный проект «Диалог с космосом» и три тематические секции: «Музейные фонды России и Беларуси: современные методы сохранения и продвижения музейных коллекций», «Россия и Беларусь: музейный проектный офис», «Музейный туризм».

«Собравшиеся уделят особое внимание развитию музейной индустрии в цифровом веке, обсудят внедрение в работу информационных технологий, перспективы совместных выставочных проектов и научно-просветительских программ. Отдельным вопросом будет стоять привлечение в музеи детей и молодежи», — особо отмечают организаторы форума в министерстве культуры Российской Федерации.

Также планируется, что в ходе работы музейного съезда будет подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими учреждениями культуры.