Культура

Новая «майская высота»: в «Михайловском» снова фиксируют рост турпотока

Первые статистические данные, характеризующие начало высокого сезона-2023 в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», предоставили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Так, в майские праздничные и выходные дни, точнее — в период с 29 апреля по 9 мая включительно, в музее приняли 37 664 посетителя. Это перекрывает показатели за соответствующий период как двух предыдущих лет (более 36 тысяч и более 30 тысяч в 2022-м и в 2021-м соответственно), так и «доковидного» 2019 года.

Как детализировали в службе музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского», в турпотоке начала мая традиционно преобладают взрослые: работающие и пенсионеры (19 991 и 7 861 человек соответственно). Среди детской аудитории более всего было школьников до 14 лет (5 388). В составе организованных групп в музей прибыли 14 757 туристов (39,18%).