Культура

Опубликована программа летних чтений в библиотеках Пскова

Библиотеки Пскова опубликовали расписание летних чтений, чтобы школьные летние лагеря смогли заранее составить план мероприятий на каникулы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Программа летних чтений в городских библиотеках называется «92 секрета книжного лета» и составлена таким образом, чтобы в каждый из 92 летних дней школьники с помощью библиотекарей могли узнавать что-то новое, интересное, развивать своё творческое воображение и совершенствовать знания.

«Книжный старт в лето» будет дан 1 июня – в День защиты детей, к которому библиотекари готовят викторины, акции, познавательные игры и много других интересных мероприятий.

4-8 июня в библиотеках города пройдёт акция «120 часов с Пушкиным».

19 июня начнёт свою работу «Школа открытий» (совместный проект с санкт-петербургским издательством «Антология»).

Школьники смогут отметить в библиотеках все важные летние даты (День периодики, День Государственного флага, День города, годовщина Курской битвы), встретиться с интересными людьми (например, библиотека «ЛиК» запланировала в июне творческую встречу с известным псковским музыкантом и актёром Денисом Кугаем, а библиотека «Родник» проведёт «литературные посиделки» с поэтом Диной Дабришюте).

В Центре общения и информации откроется «литературное кафе для "голодных" книголюбов», и будет работать «театр на экране».

Библиотека микрорайона «БиблиоЛюб» пригласит своих читателей в краеведческий поход, в библиотеке микрорайона Овсище будет организована выставка детских рисунков, а в библиотеке микрорайона Псковкирпич всё лето будет действовать любительское объединение «Воскресная игротека».

С полной программой летних мероприятий в библиотеках Пскова можно ознакомиться по ссылке.

Предварительная запись на них уже началась.