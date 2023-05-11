Культура

Два договора о сотрудничестве с учреждениями культуры Беларуси подписал музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в лице его директора Георгия Василевича подписал два договора о сотрудничестве с учреждениями культуры Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Это договоры с Национальным художественным музеем Беларуси и с Централизованной системой государственных публичных библиотек города Минска. Документы предполагают выстраивание новых или расширение уже существующих — как например, с Художественным музеем или с Центральной библиотекой имени Янки Купалы в системе минской ЦСГПБ — контактов, а также разработку и воплощение в жизнь новых проектов, обмен опытом, другую деятельность, направленную на укрепление и приумножение исторических и духовных связей двух наших стран, двух наших народов.

Подписание договоров, уточнили в «Михайловском», состоялось в рамках работы Первого российско-белорусского музейного форума в Минске. Его цель — профессиональное общение представителей культурного сообщества двух стран, обмен опытом, обозначение достижений Союзного государства и перспектив дальнейшей совместной работы. Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, — сообщает БелТА, — так прокомментировал происходящее сегодня в Минске: «Я уверен, что реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы для наших отношений и даст импульс поступательному развитию сферы культуры, будет способствовать повышению качества духовной жизни граждан наших стран».