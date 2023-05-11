Культура

Все объекты музея-заповедника «Изборск» откроют для бесплатного посещения 18 мая

Все объекты государственного музея-заповедника «Изборск» можно будет посетить бесплатно 18 мая в рамках Международного дня музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Для посещения с 10:00 до 18:00 будут доступны экспозиции «Изборская земля - святые места для русской культуры», «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» и «Русские и сето: одна земля – общая история».

Также можно посетить Изборскую крепость, где работает выставка «Победители» и «Александр Невский. Спаситель земли Русской», а также выставка «Корсунская легенда» в выставочном зале музея. Для детей организовали выставки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка».

В музее добавили, что для посещения также открыты Словенские ключи и Городищенское озеро.