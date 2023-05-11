Культура

Профориентационную встречу провели в Пскове студенты колледжа искусств

Творческая встреча студентов и преподавателей специализации «Фортепиано» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с учащимися школы и их родителями состоялась в малом зале детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Учащихся музыкальной школы, интересующихся перспективами получения среднего специального музыкального образования в городе Пскове, познакомили с историей музыкального отделения колледжа, преподавателями, внесшими значительный вклад в становление и развитие псковской музыкальной культуры, рассказали в колледже.

Последовавший за этим концерт познакомил публику с фортепианным творчеством С. В. Рахманинова. В исполнении студентов Евы Кальцановой (преподаватель Т. И. Матюхина), Дарьи Данильченко, Ангелины Сергеевой, Дмитрия Гусакова (преподаватель Н. И. Жданова) прозвучали прелюдии и этюды-картины композитора.

В колледже напомнили, что 2023 год в России объявлен Годом С. В. Рахманинова, и студенческий концерт из произведений великого русского композитора внёс свою лепту в общемировое юбилейное празднование.

Встреча была организована по инициативе родителей школьников и имела большое профориентационное значение, добавили в колледже.