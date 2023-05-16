Культура

«Ночь музеев» пройдет в Изборске 20 мая

Ночь музеев пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

»Вы сможете узнать историю приезда великих князей в Изборск, послушать псковские и сетоские сказки, принять участие в археологических раскопках и совершить чудесное путешествие по истории Руси!» - рассказали в музее.

При покупке входных билетов все мероприятия и экскурсии в рамках акции — бесплатные. Также доступна оплата по Пушкинской карте.

Расписание: