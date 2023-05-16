«Ночь музеев» пройдет в Изборске 20 мая

Ночь музеев пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник
»Вы сможете узнать историю приезда великих князей в Изборск, послушать псковские и сетоские сказки, принять участие в археологических раскопках и совершить чудесное путешествие по истории Руси!» - рассказали в музее.
При покупке входных билетов все мероприятия и экскурсии в рамках акции — бесплатные. Также доступна оплата по Пушкинской карте.
Расписание:
18.00 – открытие выставки «Образовательное путешествие. История поездки великих князей в Изборск», дом купца Белянина, улица Печорская, 39,
18.30 – Акция «Дарю музею». Встреча дарителей и главного хранителя музея-заповедника, выставочный зал, улица Печорская, 37,
18.30 – «Родная сказка». Псковские и сетоские сказки и самые интересные истории народных игрушек, дом купца Шведова, улица Печорская, 32,
19.00 – «Археологическая песочница». Интерактивная программа, рассказывающая об истории раскопок в Изборске, дворик у Выставочного зала, улица Печорская, 37,
20.00 – «История чудесного путешествия» - сборная экскурсия по выставке «Корсунская легенда», выставочный зал, улица Печорская, 37
21.00 – «Живая история» – сборная экскурсия по Изборску, сбор группы у Выставочного зала, улица Печорская, 37,
22.00 – «Открытая история» - экскурсия по археологическому Депозитарию, флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а,
23.00 – «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Читает заслуженная артистка России Ирина Смирнова. Моноспектакль, дом купца Белянина, улица Печорская, 39,
18.00 – 23.00 – работа экспозиций «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Русские и сето. Одна земля – общая история», Музейный квартал,
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