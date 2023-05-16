Культура

Педагог из Псковской области стала призером международного конкурса Музея Победы

Педагог из Псковской области стала призером в специальной номинации «Самый активный педагог» международного конкурса «Открытка Победы», который проводил московский Музей Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Татьяна Гаврилова заняла второе место в данной номинации, и на сайте проекта представлены 94 работы ее учеников.

Подробнее с работами можно ознакомиться на странице конкурса.

Всего же лауреатами конкурса стали 40 участников в пяти возрастных категориях, а на основе 15 работ, которые выбрали члены профессионального жюри, будет напечатана коллекционная серия праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители — наборы коллекционных открыток и призы партнеров.

Посмотреть работы победителей можно на сайте Музея Победы, где размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 21 тысячи памятных открыток. Их создали участники конкурса рисунков «Открытка Победы» практически из всех регионов России, а также зарубежных стран.

«Тысячи конкурсантов отразили историю трудного пути к Великой Победе и торжество долгожданного дня в поздравительных открытках к 9 мая. Юные творцы и опытные художники нарисовали в работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют», — рассказали в Музее Победы.

Творческое состязание проводилось Музеем Победы совместно с «Движением Первых», «Волонтерами Победы», издательской группой АСТ, заводом художественных красок «Невская Палитра» и сетью магазинов «Передвижник».