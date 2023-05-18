Культура

Ночная экскурсия «Истории Пскова под звездным небом» пройдет 19 мая

Акция «Ночь музеев» стартует в Псковском музее в пятничный вечер 19 мая, музейщики подготовили для гостей «целый калейдоскоп событий на любой вкус, цвет и возраст». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Роман Дмитриев

Например, в 23:00 начнется ночная экскурсии «Истории Пскова под звездным небом».

«Участники мероприятия пройдут по самой древней части города Пскова от Поганкиных палат до Кремля и узнают, как знакомые всем места назывались много сотен лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются "юнесковскими" 500-летними храмами. Вспомнят их названия и остановятся перед ночной громадой Кремля с белоснежным лебедем Троицким собором», - рассказали в музее.

Запись на мероприятие и справки по телефону +78112663311.