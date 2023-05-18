Культура

Директор «Михайловского» провёл встречу с участниками форума «Диалог культур»

Директор Государственного музея-заповедника А.С Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич встретился с участниками международного форума «Диалог культур», прибывших в Псковскую область. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участники форума — молодые журналисты, в том числе фотокорреспонденты, пишущие репортёры, операторы и режиссёры-документалисты из нашей страны (Калуга, Санкт-Петербург, Нальчик), а также из Азербайджанской Республики и из Республики Беларусь. Они прибыли в «Михайловское», в том числе, чтобы создать мультимедийные репортажи на тему «Один день в России».

Фото здесь и далее: «Михайловское»

Журналисты расспросили Георгия Василевича о жизни в этих местах — в пушкинские времена и сегодня; о бытовании поэта здесь в годы так называемой северной ссылки, о друзьях, которые навещали его в Михайловском; о том, как восстанавливали музей после Великой Отечественной. Речь зашла и о том, как Святогорье отражается в стихах и прозе Пушкина, Языкова или, например, Довлатова. На что Георгий Василевич посоветовал пройтись по усадьбам со сборником стихов Пушкина, а тем, кто считает, что «Заповедник» — юмористическое повествование, внимательно перечесть повесть, чтобы понять, что «…на самом деле, это очень грустная история».

Журналистов также интересовало, как сотрудничают между собой пушкинские музеи в России. Отвечая на этот вопрос, Георгий Василевич напомнил расхожее: все люди культуры — «родня по Пушкину». И анонсировал съезд литературных музеев России в «Михайловском», запланированный на осень текущего года.

В программу пребывания гостей в Пушкинском заповеднике включили посещение некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре, экскурсию по мемориальной усадьбе «Михайловское» и по музейному комплексу «Пушкинская деревня», уточнили в учреждении.