Культура

Произведения Баха и Вивальди прозвучат на органном концерте в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Органный променад» состоится 3 июня в 16.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте примет участие выпускница Российской Академии музыки имени Гнесиных (Москва), лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Мария Макаренко.

В органном концерте «Органный променад» прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Иоганна Каспара Фердинанда Фишера и Иоганна Себастьяна Баха, итальянца Антонио Лучио Вивальди, композиторов-романтиков французов Габриэля Форе и Леона Боэльмана, британца Перси Истмана Флетчера, итальянца Винченцо Антонио Петрали и современного американского композитора и органиста Чарльза Каллахана. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох, отметили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.



Контактные телефона: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.