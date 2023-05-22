Культура

Сотрудники псковского музея представили доклад о поэтессе Серебряного века

Сотрудники отдела «Древлехранилище» приняли участие в одиннадцатых чтениях «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», которые проходили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Доклад хранителя Т. В. Седаковой был посвящен поэтессе Серебряного века Аделаиде Герцык, знакомой с Мариной Цветаевой и Максимилианом Волошином. Ее фонд сегодня хранится в Древлехранилище Псковского музея-заповедника. В своем сообщении старший научный сотрудник О. А. Кудрявцева рассказала о книгах, изданных в городе Лейдене во времена Рембрандта ван Рейна в XVII столетии, хранящимся в фондах Древлехранилища.

Среди них «Республика Московия и ее города», изданная в 1630 году. В ней упоминается Псковская крепость, Псковский денежный двор и псковская деньга с изображением князя Довмонта.