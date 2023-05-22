Культура

Автора псковского памятника «Стражам границы» наградили в Петербурге

Скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев стали лауреатами премии правительства Санкт-Петербурга за 2022 год в области изобразительного искусства за создание памятника Анны Зеленовой по модели скульптора Владимира Горевого.

Открытие памятника Анне Зеленовой – руководителю музея-заповедника «Павловск» состоялось 18 мая 2022 года. «Это первое в мире произведение монументальной скульптуры, посвященное директору музея», - сообщили Псковской Ленте Новостей в арт-резиденции «Кебь»

Напомним, скульптор Андрей Мартьянов является автором установленного в сквере Пограничников в Пскове памятника «Стражам границы».

В настоящее время он работает над созданием памятника псковскому князю Довмонту (Тимофею).