Культура

Полтысячи школьников приняли в «Михайловском» в последние дни учебного года

В честь окончания учебного года 24 и 25 мая Государственный музей-заповедник «Михайловское» принял у себя около пятисот школьников. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская, уточнив, что дети стали участниками специальных мастер-классов и занятий, побывали на выставках и даже на мультпоказе нового анимационного сериала Игоря Шаймарданова «Пушкин и…». Последний посетили сразу 135 человек.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Так, конкретизировали в музее, старшеклассники Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени Пушкина побывали на тематических экскурсиях в экспозициях, развёрнутых в Научно-культурном центре музея: «А у нас в Михайловском», «Дорога к Пушкину», «Из истории создания драмы “Борис Годунов“».

Для ребят помладше в Пушкинском заповеднике организовали «Урок письма», а также «Переплетную мастерскую», где дети мастерили книжки-малышки; отдельные занятия были посвящены «Азбуке цветов» и настольным играм пушкинского времени.

Воспитанники Пушкиногорской школы-интерната стали участниками интерактивной программы «В начале было слово» — ко Дню славянской письменности и культуры. «Здесь дети узнали об истории появления почты, о том, кто такие почтари и почтальоны, как правильно пользоваться письмовником, что такое сургуч и облатка. И, конечно, писали письма пером и чернилами», — рассказал в музее.

Сотрудники «Михайловского» поздравили школьников с окончанием учебного года и предстоящими каникулами. Ребят заверили, что они — желанные гости музея в любой день. «Ученики местных школ — наши добрые друзья и помощники», — подытожили в Пушкинском заповеднике.