Культура

Ведущие российские солисты приедут на музыкальный фестиваль в Михайловское

Открытый летний фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» пройдет в Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 8 по 9 июля. Мероприятие состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В программе запланированы три литературно-музыкальных концерта, содержательная основа которых отталкивается от произведений А. С. Пушкина, написанных в Михайловском.

В качестве участников фестиваля приглашены солисты Мариинского и Михайловского театров, лауреаты национальной оперной премии «Онегин», актеры ведущих драматических театров Санкт-Петербурга.

Онлайн-трансляцию фестиваля будет вести федеральный интернет-портал «Культура.рф».

Программа фестиваля доступна по ссылке.