Культура

Почти 300 детей приняли участие в праздничных мероприятиях Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник подготовил обширную программу для юных посетителей в День защиты детей 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Так, познавательно-развлекательные программы прошли в Псковском кремле, в Покровской и Варлаамовской башнях, а также во Дворе Постникова. На интерактивных площадках юные посетители изучали историю Псковской крепости, узнали о жизни и традициях крестьян, пробовали себя ратном деле.

«Самым ярким событием первой половины праздничного дня стала театрализованная программа по мотивам произведений Г. Х. Андерсона во Дворе Постникова. Ребята отправились в увлекательное путешествие в волшебный мир сказок, где знакомые всем герои подготовили для них интересные задания и игры. В конце ребята весело провели время и потанцевали с артистами. Отметим, что мероприятие прошло при участии студентов Псковского областного колледжа искусств», - рассказали в музее.

«Я изучаю историю со второго класса, поэтому не первый раз в музее! Мне тут очень нравится. Сегодня же мы поиграли в разные игры со сказочными героями. Мне больше всего понравилось бегать на волшебном лугу. Я обязательно приду сюда в следующем году», - отметил участник интерактивной программы Константин.

Всего во всех мероприятиях праздничного дня приняло участие около 300 детей. «Уверены, что ребята зарядились позитивом на все лето и еще не раз придут в музей!» - добавили в пресс-службе.