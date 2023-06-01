Культура

Две работы Льва Катаева передали в дар Псковскому музею-заповеднику

Передача в дар двух работ художника Льва Катаева состоялась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня происходит то, о чем может мечтать любой музейщик. Музея без коллекции не бывает. Чем богаче коллекция, многообразнее, тем выше статус музея. Случилось так, что первое большое открытие в Псковском музее-заповеднике после его становления федеральным – открытие Картинной галереи, потому что художественное собрание Псковского музея вызывают огромное восхищение. Несмотря на огромные потери периода военного времени, по мнению специалистов, наша галерея заслуживает пристального внимания и высокой оценки», – сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Как отметила директор, важный момент в комплектовании коллекции – сбор работ современных художников. Коллекция современного искусства формировалась благодаря подаркам авторов или случайным закупкам.

«Мне радостно и приятно быть в парадном зале Картинной галереи, когда мы получим две работы, которые для Псковского музея имеют особе значение. Прошедший и этот год мы назвали "Годы мастеров". Пскову необыкновенно повезло с личностями», – продолжила она.

Сын архитектора Льва Катаева - Андрей Катаев - передал музею в дар две картины. Лев Катаев вместе с однокурсниками Всеволодом Смирновым и Борисом Скобельциным был реставратором, востанавливающим послевоенный Псков.

«Обе работы имеют определенный интерес. Борис Степанович Скобельцын и Всеволод Петрович Смирнов вместе поступали, и позднее долгое время дружили и работали, общались. Два года назад была выставка, посвященная столетию Бориса Степановича Скобельцына. Организаторы попросили привести на выставку его портрет Скобельцына. Он понравился многим. Затем, совершенно случайно разбирал в мастерской и нашел другой потрет, менее парадный, но больше отражающий образ Бориса Степановича, как мудреца», – рассказал Андрей Катаев.

На втором портрете изображен друг и помощник Всеволода Смирнова.

«Я знал о существовании, видел, как он делался, но потом пропал. В прошлом году зашёл в гости к Дмитрию Всеволодовичу Смирнову. Он его вытащил и говорит: "Забирай"», – продолжил Андрей Катаев.

Первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий отметил значимость такого события и поблагодарил сына Льва Катаева за передачу работ.

«Хочется поблагодарить вас, что приняли такое решение. Смею предположить, что такая инициатива передачи портретов будет продолжена, потому что людям нужно знать тех, кто восстанавливал Псков», – добавил он.