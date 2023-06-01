Культура

Премьера квартета калининградского композитора состоялась в «Михайловском»

Концертом струнного квартета Калининградского симфонического оркестра началась праздничная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике А. С Пушкина «Михайловское».

Фото: «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт провели в выставочном зале «Льнохранилище» в мемориальной усадьбе «Михайловское». Напомним, что среди многих достоинств этой локации — великолепная акустика.

В программу своего выступления музыканты из Калининграда включили как классические, так и современные пьесы. Среди них — «Серенада» Василия Калинникова, переложения фортепианной миниатюры «Декабрь» (из цикла «Времена года») и симфонического номера из мелодрамы «Снегурочка» Петра Чайковского.

Музыка ХХ века была представлена специальной квартетной литературой. Так, в частности, впервые пушкиногорцы смогли услышать I часть из квартета калининградского композитора Аркадия Фельдмана. «Этот человек научил калининградцев любить симфоническую музыку и, по сути, создал, в городе симфонический оркестр, который теперь так популярен у калининградцев», — рассказали гости, особо подчеркнув, что, по сути, в «Михайловском» сегодня состоялась премьера этой юношеской, весьма драматической по характеру, пьесы Аркадия Фельдмана — до этого квартет был исполнен только один раз. Прозвучала в «Михайловском» также и шестая часть из редко исполняемого в концертах произведения «Mishima» американского композитора Филипа Гласса.

По окончании концерта сотрудников и гостей Пушкинского заповедника пригласили на открытие выставки «Свободная стихия. Пушкин и море».

В музее уточнили, что музыканты из Калининграда примут участие и в программе, подготовленной ко дню рождения поэта, Пушкинскому дню России, 6 июня.