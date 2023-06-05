Культура

Студенты-фотографы проходят практику в Псковском музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике началась производственная практика студентов 1 курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, обучающихся по специальности «Техника и искусство фотографии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках практики студентам предстоит отточить свои умения и навыки в фотосъемке различных жанров и видов. Сегодня ребята проводили экстерьерную и интерьерную фотосъемку на музейных объектах: Поганкины палаты, Картинная галерея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Псковский кремль и башни псковской крепости.

В дальнейшем студентов ждет работа в фондах Псковского музея-заповедника, где им предстоит узнать, что из себя представляет предметная фотосъемка музейных экспонатов. Практика продлится до 20 июня и завершится небольшой фотовыставкой лучших работ, созданных за период работы в музее.