Бесплатные мастер-классы ждут посетителей Изборского музея-заповедника в День России

Посетителей музея-заповедника «Изборск» ждут бесплатные мастер-классы, игры, программы и экскурсия по крепости, экспозиции и выставки, посещение Изборско-Мальской долины и Словенских ключей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: Изборский музей-заповедник
12 июня
10:00 – 17:00, Изборская крепость
11:00, 12:00, 14:00, 15:00 – сборные экскурсии по выставке «Изборский хоровод» – многообразие народного костюма и яркие произведения русской живописи (Выставочный зал, улица Печорская, 37).
11:00, 14:00, 16:00 – «Каменный страж земли русской» – сборные экскурсии по Изборской крепости. Сбор группы – улица Печорская, 41б.
Режим работы объектов музея-заповедника в праздничные дни: