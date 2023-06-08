Культура

Бесплатные мастер-классы ждут посетителей Изборского музея-заповедника в День России

Посетителей музея-заповедника «Изборск» ждут бесплатные мастер-классы, игры, программы и экскурсия по крепости, экспозиции и выставки, посещение Изборско-Мальской долины и Словенских ключей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Изборский музей-заповедник

12 июня

10:00 – 17:00, Изборская крепость

«Откуда есть пошла земля русская» – художественный мастер-класс;

«Чудесные путешествия по истории Руси» – детские игры;

«Родные сказки» – фольклорная программа.

11:00, 12:00, 14:00, 15:00 – сборные экскурсии по выставке «Изборский хоровод» – многообразие народного костюма и яркие произведения русской живописи (Выставочный зал, улица Печорская, 37).

11:00, 14:00, 16:00 – «Каменный страж земли русской» – сборные экскурсии по Изборской крепости. Сбор группы – улица Печорская, 41б.

Режим работы объектов музея-заповедника в праздничные дни: