Культура

Борис Елкин поздравил Псковский русский народный хор с 65-летием

Муниципальные власти поздравили Псковский русский народный хор с 65-летием. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, творческая программа, посвященная юбилею, проходит в Городском культурном центре в пятницу, 16 июня.

Обращаясь к собравшимся, глава города Борис Елкин назвал 65-летие хора знаменательным событием. Он отметил большой вклад коллектива в развитие культуры. Борис Елкин пожелал артистам успехов, новых свершений и полных залов. В качестве подарка хору был преподнесен подарочный сертификат на 65 тысяч рублей.

Свое 65-летие коллектив отмечает творческими программами. 24 июня хор выступит в Большом концертном зале областной филармонии.

Напомним, Псковский русский народный хор удостоен звания Заслуженного коллектива народного творчества. Его художественным руководителем и главным балетмейстером является Заслуженный работник культуры России, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Ирина Федорова.

Первые страницы творческой биографии русского народного хора города Пскова были написаны в 1958 году, их авторами стали энтузиасты хорового пения: ныне – Заслуженный работник культуры России Ю.Л. Меркулов, В.П. Муша, Ю.А.Литвинов, М.Д.Вульф.

В 1970 году руководителем хора и его хормейстером стал Заслуженный работник культуры России, Заслуженный деятель искусств Карелии Николай Мишуков, ныне член Союза композиторов России, Почетный гражданин г. Пскова.